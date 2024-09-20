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Altın Fiyatlarında Önemli Artış: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 870 Bin Lira Oldu

Kapalıçarşı'da stan­dard altının kilogram fiyatı 2.870.000 liraya yükseldi, günlük işlem hacmi ise 3,2 milyar lira.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:40
Altın Fiyatlarında Önemli Artış: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 870 Bin Lira Oldu

Altın Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 870 bin lira seviyesine ulaştı. Önceki gün kapanışı 2 milyon 806 bin lira olarak gerçekleştiren altın, gün içinde 2 milyon 870 bin lira ile en düşük fiyatını, 2 milyon 928 bin 999,50 lirayla ise en yüksek fiyatını gördü.

Piyasalardaki İşlem Hacmi

İşlem hacminin 3 milyar 181 milyon 939 bin 237,97 lira olarak kaydedildiği altın borsa işlemlerinde, toplam işlem miktarı ise 1.102,44 kilogram olduğu bildirildi. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 194 milyon 806 bin 154,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, ve Ziraat Bankası yer aldı.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ait veriler aşağıdaki gibidir:

  • Standart Altın TL/KG: 2.870.000
  • Döviz ONS: 2.659,45
  • Önceki Kapanış: 2.806.000
  • En Düşük: 2.870.000
  • En Yüksek: 2.928.999,50
  • Kapanış: 2.870.000
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.912.455,48
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.181.939.237,97
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.102,44
  • Toplam İşlem Adedi: 52

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