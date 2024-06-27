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Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Nedeni ortaya çıktı: Duyanlar kuyumcuya koştu

Tüm yatırımcıların her daim dönüş yaptığı güvenli liman olarak görülen altın, son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (FED) da etkileriyle volatil seyrediyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım ürünlerinden biri olarak öne çıkan altın, dikkat çekici bir şekilde değer kaybı yaşıyor. Bazıları bu değer kaybını alım fırsatı olarak değerlendirirken bazıları da belirsizlikler nedeniyle altından uzaklaşmayı düşünüyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:07
Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Nedeni ortaya çıktı: Duyanlar kuyumcuya koştu

FED’in etkilerinin yadsınamaz olduğu altın cephesinde son günlerde hareketli anlar yaşanıyor. Değer kaybı ile karşılaşan ve yatırımcılarını endişelendiren altın, yine de güvenli liman imajı sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Belirsiz politika ve Orta Doğu’da devam eden savaşlar ise altına olan talebi yine de yükseltiyor. 

Peki altın cephesinde neler oluyor? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar… 

Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın, son dönemde dikkat çekici bir şekilde değer kaybetti. Altın fiyatlarının neden gerilediği ve FED’in bu durum üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Elinde altın olanlar FED’in yeni adımını tahmin etmeye çalışırken, belirsizlikler altına olan yönelimin de artmasına sebep oldu.  

Güvenli liman: Altın! 

altın fiyatı

Altın, tarihi boyunca yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilmiştir. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında, yatırımcılar genellikle altına yönelerek varlıklarını koruma altına almasına neden olur. Tam da bu yüzden altın, tarih boyunca en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden biri haline geldi. Ancak, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, bu güvenli limanın da bazen sarsılabileceğini gösterdi. Çünkü piyasa öyle bir durumda ki ekonomistler de artık yönü tahmin edemez oldu! 

FED tarafındaki belirsizlik fiyatı volatil hale getirdi! 

Altın fiyatlarının gerilemesinde en büyük etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası’nın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik olarak öne çıktı. FED üyelerinin sözle yönlendirmeleri, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Özellikle Fed’in faiz politikalarına ilişkin belirsizlik, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktör oldu.

Faiz indirimi ne zaman başlıyor? 

altın

ABD’de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verileri, FED’in gelecekte atacağı adımlara dair ipuçları verecek. Para piyasalarındaki yatırımcılar, FED’in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağına dair yüzde 74 oy verirken, Kasım ayında başlama ihtimaline ise yüzde 90 ihtimal verdi. Olası bir faiz indiriminin ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturarak değer kaybetmesine sebep olması bekleniyor. 

Altın fiyatlarında son durum ne? 

Gram altın son kapanışında 2.424 liralık seviyede seyrederken, çeyrek altındaki makas açılmaya devam ediyor. Çeyrek altın son kapanışını 4.063 liradan yaparken ons altın son kapanışını 2.298 dolardan yaptı. 

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