Otomotiv Endüstrisi Ağustosta 2,7 Milyar Dolarla İhracatın Lideri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi oldu. Söz konusu ayda sektörün dış satımı 2,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

TİM verileri: Genel görünüm ve sektör sıralaması

Ağustosta toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayi grubunun dış satımı ise yüzde 0,6 azalışla 15,4 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Sektör bazında ilk üçte yer alanlar şöyle: Otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,6 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,5 milyar dolar.

En yüksek artış: Savunma ve havacılık

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 97,3 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Madencilik grubu ise yüzde 0,4 artışla 523,8 milyon dolar3,9 düşüşle 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ülke ve il bazında ihracat

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke: Almanya 1.595 milyon dolar, Birleşik Krallık 1.015 milyon dolar, ABD 1.014 milyon dolar.

İller bazında en yüksek ihracat yapan kentler ise: İstanbul 7,9 milyar dolar, Kocaeli 1,5 milyar dolar, Ankara 1,3 milyar dolar.

Detaylı sektörel veriler

TİM, sektörlerin ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat verilerini bin dolar bazında yayımladı. Söz konusu tabloda sektörlerin 2024–2025 karşılaştırmaları, değişim oranları ve toplam içindeki payları yer alıyor.