İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Orman İzleme ve Karbon Piyasaları Paneli

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Orman İzleme ve Karbon Piyasaları Tartışıldı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında, orman yönetimi ve iklim finansmanı odaklı iki önemli panel düzenlendi.

"Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek"

Etkinlikte düzenlenen ilk panel, "Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek" başlığıyla gerçekleştirildi ve izleme teknolojileri ile yenilikçi yaklaşımların önemi masaya yatırıldı.

"Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya'da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar"

İkinci panel ise "Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya'da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar" başlığı altında, karbon piyasalarının bölgesel fırsatları ve küresel uygulamaları üzerine odaklandı.

Toplantıya ilişkin bilgiler Anadolu Ajansını kaynak gösterilerek paylaşıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, beşinci gününde devam ediyor.