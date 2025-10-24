Dünya Makarna Günü 2025 İstanbul'da — Türk Makarnası Dünyaya Tanıtılıyor

Dünya Makarna Günü 2025 İstanbul'da: 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla sektör buluştu

Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) işbirliğiyle Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Makarna Günü 2025 etkinliği, 24-26 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek programla sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

Etkinlik hedefi ve katılımcılar

Etkinlik, sektör temsilcileri, akademisyenler ve gastronomi uzmanlarını buluşturarak Türkiye'nin makarna üretim yetkinliğini, sürdürülebilir büyüme vizyonunu ve gastronomideki yükselen rolünü dünya ölçeğinde tanıtmayı amaçlıyor. Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısına TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı ve IPO Yönetim Kurulu Başkanı Carl Zuanelli katıldı.

Türk makarna sanayisinin verileri ve vizyonu

Basın toplantısında konuşan Aykut Göymen, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nün uzun bir aradan sonra İstanbul'da kutlandığını belirterek, 'Makarna derneklerini, makarna sanayisine hizmet veren makine, ekipman ve çözüm ortaklarımızı burada ağırlıyoruz.' dedi. Göymen, Türk makarna sanayisinin dünyada en büyük ikinci üretim kapasitesine sahip olduğunu ve yaklaşık 3 milyon ton üretim gücüne ulaştığını vurguladı.

Türkiye'nin ayrıca dünyadaki en büyük ikinci ihracatçı konumunda olduğunu belirten Göymen, yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton ihracat ve iç-dış toplamında 2 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip olunduğunu kaydetti. Konuşmasında, Türkiye'nin 160'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığı ve sektörde 26 firmanın faaliyet gösterdiği bilgilerini paylaştı.

Göymen ayrıca kişi başı makarna tüketiminde Türkiye'nin yıllık 7,5 kilogram ile dünyada sekizinci sırada olduğunu belirterek, tüketim kültüründe gelişme alanları olduğuna işaret etti.

Görüşler: Buğday kalitesi, tüketim kültürü ve ürün çeşitliliği

Nihat Uysallı, ülkenin durum buğdayının ana vatanı olduğunu ve 'dünyadaki en kaliteli makarnalık buğdayların burada üretildiğini' vurguladı. Uysallı, buna rağmen makarna kültürünün istenen düzeye ulaşmadığını belirterek, makarnanın hak ettiği statüyü toplumsal düzeyde kazanamadığımızı ifade etti.

Carl Zuanelli ise makarnayı küresel bir gıda olarak tanımlayarak, 'Türkiye makarnada çok büyük üretici ve ihracatçı. Burada üretilen makarnanın ve Türk çiftçilerin ürettiği buğdayın kalitesi de yüksek.' şeklinde konuştu.

Glütensiz üretim ve ihracat trendleri

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aykut Göymen, glütensiz makarna üretimiyle ilgili olarak, 'Glütensiz makarna çok hassas bir ortamda üretilmesi gereken bir makarna. Ülkemizde de glütensiz makarna üreten fabrika da kuruluyor, böyle bir yatırım var. Artık kendi ülkemizden temin edebileceğiz mısırdan üretilmiş olacak. Sadece o konsepte hizmet eden bir fabrika olmalı ki alerjik reaksiyon olmasın.' dedi.

Göymen, geçen yılı 1,5 milyon ton ve yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise ihracat hedefinin yaklaşık 1 milyon 400 bin ton civarında olduğunu belirtti. İhracatta miktar olarak yaklaşık %6,5 düşüş yaşandığını söyleyen Göymen, bunun nedenini ihracat yapılan pazarlarda kapasite artışlarına ve ilgili ülkelerin yerel üreticilerini koruma politikalarına bağladı. Ayrıca Türkiye'nin ihracat pazarlarında farklılaşma yaşandığını ve özellikle Uzak Doğu ülkelerine daha katma değerli ihracat yapıldığını ifade etti.

Yeni tüketim eğilimleri: Noodle ve genç tüketiciler

Carl Zuanelli, noodle gibi alternatif ürünlerin artan popülaritesiyle ilgili olarak, 'İnsanlar makarnayı neden yiyor? Çünkü herkesin yerken çok mutlu olduğu bir yiyecek. Tüketici davranışlarıyla ilgili de insanlar noodleları hızlı bir şekilde kaliteli bir yemek yemek için tercih ediyor. Aynı zamanda Amerika'da da Z kuşağı da farklı mutfakları, tatları, kültürleri görmek istedikleri için buna bakıyorlar.' değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik boyunca sektörel sunumlar, paneller ve gastronomi buluşmalarıyla Türkiye makarna sanayisinin üretim kapasitesi, ihracat stratejileri ve gelecek vizyonu uluslararası paydaşlarla paylaşılacak.

Dünya Makarna Günü 2025 etkinliği öncesi düzenlenen toplantıya Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen (solda), Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) Yönetim Kurulu Başkanı Carl Zuanelli (ortada) ile Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı (sağda) katıldı.