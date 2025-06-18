Bursa'da Next Level Uludağ Zirvesi Başladı: Yapay Zeka ve Otomotiv Teması Öne Çıkıyor

Bursa'da Next Level Uludağ Zirvesi Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, "Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri" temasıyla düzenlenen Next Level Uludağ Zirvesi, iki gün sürecek etkinlik olarak başladı.

Bu yıl Bursa Business School'da gerçekleştirilen zirve, BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi ile Otomotiv Konseyi işbirliği, Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi stratejik ortaklığıyla düzenleniyor.

Açılış Töreninde Dikkat Çeken Açıklamalar

Zirvenin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, teknolojide yaşanan dönüşümün hızının gün geçtikçe arttığını belirterek, "Gelişmeleri takip eden değil, istikamet belirleyen konumda olmak gerektiği" mesajını verdi. Burkay, otomotiv sektörünün artık sadece motor ve çelikle tarif edilemeyeceğini vurguladı.

Burkay, "Yeni nesil araçlar, veriyle çalışan, yazılımla öğrenen, yapay zeka ile karar veren akıllı sistemlere dönüştü. Bu vizyonun Türkiye'deki en somut yansıması Togg'un Bursa'da üretim merkezi olarak tercih edilmesidir. Bu şehir, yüksek teknolojili üretim kültürüyle donanımlıdır", dedi.

BTSO'nun Dönüşüm Vizyonu

BTSO olarak sektörün dönüşümüne güçlü altyapılarla liderlik ettiklerini belirten Burkay, Bursa'nın geleceği şekillendirme potansiyeline sahip olduğuna inandığını ifade etti.

Akın'dan İhracat ve İstihdam Vurgusu

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, otomotiv endüstrisinin teknolojik dönüşümüne değinerek, bilgiye dayalı teknolojilerle dönüşen dünyayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti. Akın, "Hangi sektörde olursak olalım, geleceği son teknolojiyi kullananlar şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

Panel ve Sponsorlara Plaket Taksimi

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe sponsor olan firmalara plaketleri takdim edildi. Daha sonrasında, Osman Akın'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Yapay Zeka Gelecek Vizyonu" oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda, Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ve HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan konuşma yaptı.

Zirve, yarın sona erecek olup, otomotiv endüstrisindeki yapay zeka dönüşümünü tüm yönleriyle ele alacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, "Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri" temasıyla düzenlenen "Next Level Uludağ Zirvesi" başladı. Osman Akın'ın moderatörlüğündeki "Türkiye'nin Yapay Zeka Gelecek Vizyonu" oturumunda, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, "Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri" temasıyla düzenlenen "Next Level Uludağ Zirvesi" başladı. Osman Akın'ın moderatörlüğündeki "Türkiye'nin Yapay Zeka Gelecek Vizyonu" oturumunda, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan (fotoğrafta) konuşma yaptı.