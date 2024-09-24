Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram 2 Milyon 984 Bin Liraya Ulaştı

Altın Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 984 bin liraya ulaştı. Bu, altın yatırımcıları için önemli bir gelişme.

Fiyatlarda Görülen Dalgalanmalar

Bugün altın piyasasında kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 900 bin lirayı görürken, gün sonunda %1,3'lük bir artışla 2 milyon 984 bin liradan kapanış yaptı. Önceki gün kapandığı fiyat ise 2 milyon 947 bin lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa Verileri

KMKTP'de, bugün itibarıyla altın işlemlerinin hacmi 4 milyar 278 milyon 586 bin 42,80 lira, toplam işlem miktarı ise 1.467,94 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 4 milyar 297 milyon 454 bin 148,38 lira olarak gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Günün en yoğun işlemlerini gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası dikkat çekti.

Bugünkü İşlem Verileri

Kilogram Fiyatı (TL): 2.984.000

2.984.000 Dolar/Ons Önceki Kapanış: 2.677,25

2.677,25 En Düşük: 2.900.000

2.900.000 En Yüksek: 2.984.000

2.984.000 Kapanış: 2.984.000

2.984.000 Ağırlıklı Ortalama: 2.947.932,58

2.947.932,58 Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.278.586.042,80

4.278.586.042,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.467,94

1.467,94 Toplam İşlem Adedi: 82

Altın piyasasındaki bu gelişmeler yatırımcılar için önemli bilgiler sunmaktadır. Piyasa dalgalanmalarını dikkatle takip etmekte fayda var.