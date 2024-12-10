Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2,988 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2,988 lira seviyesine ulaştı. Önceki gün kapanışına göre %1,1 artış göstererek 2,976 lira ile günü tamamlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla %0,4 değer kazanarak yükseldi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4,960 lira, cumhuriyet altını ise 19,780 lira seviyesinden işlem görmektedir. Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre %0,4 artışla 2,670 dolardan alıcı buluyor.

ABD Ekonomisi ve Jeopolitik Riskler

ABD'de yılın son faiz kararı öncesinde makroekonomik veriler dikkatle izlenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle altına olan talep artmakta. Fed'in 17-18 Aralık tarihindeki toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecekteki para politikasını nasıl şekillendireceği konusunda önemli etkileri olabileceği belirtiliyor. ABD'de açıklanan son verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım ayında %3'e yükseldi.

Piyasalardaki Yansımalar

Bu gelişmeler ışığında para piyasalarında Fed'in bu ay %90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Öte yandan, İsrail ordusunun Suriye'deki hava saldırıları ve 250 hedefi vurduğu bildiriliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda %4,19 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,1'den güne başladı. Analistler, gün içinde yurt içi ve yurt dışındaki veri gündeminin sakin olacağını, teknik olarak altının ons fiyatında 2,750 dolar seviyesinin direnç, 2,650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.