Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, uzman İslam Memiş, yatırımcıları altınlarını satmamaları konusunda uyardı. FED'in verileri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını dalgalandırmıştı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:45
Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

İslam Memiş, altın yatırımcılarına sık sık "satmayın" çağrısında bulunarak, yalnızca belirli koşullar altında satış yapmalarını önerdi. Uzman, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret ederek, yatırımcıların piyasadaki verileri yakından takip etmelerini ve spekülatif hareketlerden kaçınmalarını tavsiye etti. Ayrıca, uzun vadeli finansal hedefler ve risk toleranslarına göre karar vermeleri gerektiğini vurguladı.

DOLAR

BORSA İSTANBUL VE DOLAR KURU DURUMU

Borsa İstanbul, 11 bin 155 puan seviyesine çıkarak yüzde 0.82'lik bir artış gösterdi ve 11 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yatırımcılar ise sabırlı bir bekleyiş içerisinde. 

Dolar kuru 33 lira seviyesinde seyrediyor ve yılın ikinci yarısında dolara yönelik pozitif beklentiler sürüyor. Euro/dolar paritesinde ise kar satışları gözleniyor; 1.0850 ve 1.0950 seviyeleri önemli destek ve direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

ALTINDA GÜÇLÜ DURUŞ: YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Uzman Memiş, ons altının şu anda 2448 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve 2400 ile 2450 dolar aralığının piyasada geçerliliğini koruduğunu belirtti. Altın fiyatlarının kademeli olarak 2400, 2380 ve 2360 dolar seviyelerini test etmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadede ise yıl sonuna doğru 2600 dolar ve ardından 3000 dolar seviyelerine ulaşılabileceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

İslam Memiş, gram altında özellikle temmuz ayını işaret ederek, gram altının 2615 liraya kadar yükseldiğini belirtti. Ons altının hareketlerine bağlı olarak gram altın fiyatlarının da değişeceğini söyleyen Memiş, doların güçlü durduğu sürece gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalacağını vurguladı. 

Memiş, ev, araba ya da tarla almak gibi büyük harcamalar yapmayacak yatırımcıların beklemeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

KONUT PİYASASI VE ALTIN SATIŞI

Memiş, altının 2700 lira seviyesine çıkacağını, sonraki aylarda ise 2800 ve 2900 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Ev almak isteyen yatırımcıların, konut fiyatlarının eylülden itibaren yeniden yükseleceği uyarısında bulundu. FED ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gideceğini belirten Memiş, konut fiyatlarının yükselmesiyle altın ve gümüş sahiplerinin acele etmeleri gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, İslam Memiş'in uyarıları ve tavsiyeleri yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkatle izlemeleri ve stratejik kararlar almaları büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar