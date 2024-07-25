Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

İslam Memiş, altın yatırımcılarına sık sık "satmayın" çağrısında bulunarak, yalnızca belirli koşullar altında satış yapmalarını önerdi. Uzman, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret ederek, yatırımcıların piyasadaki verileri yakından takip etmelerini ve spekülatif hareketlerden kaçınmalarını tavsiye etti. Ayrıca, uzun vadeli finansal hedefler ve risk toleranslarına göre karar vermeleri gerektiğini vurguladı.





BORSA İSTANBUL VE DOLAR KURU DURUMU

Borsa İstanbul, 11 bin 155 puan seviyesine çıkarak yüzde 0.82'lik bir artış gösterdi ve 11 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yatırımcılar ise sabırlı bir bekleyiş içerisinde.

Dolar kuru 33 lira seviyesinde seyrediyor ve yılın ikinci yarısında dolara yönelik pozitif beklentiler sürüyor. Euro/dolar paritesinde ise kar satışları gözleniyor; 1.0850 ve 1.0950 seviyeleri önemli destek ve direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

ALTINDA GÜÇLÜ DURUŞ: YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Uzman Memiş, ons altının şu anda 2448 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve 2400 ile 2450 dolar aralığının piyasada geçerliliğini koruduğunu belirtti. Altın fiyatlarının kademeli olarak 2400, 2380 ve 2360 dolar seviyelerini test etmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadede ise yıl sonuna doğru 2600 dolar ve ardından 3000 dolar seviyelerine ulaşılabileceği öngörülüyor.





GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

İslam Memiş, gram altında özellikle temmuz ayını işaret ederek, gram altının 2615 liraya kadar yükseldiğini belirtti. Ons altının hareketlerine bağlı olarak gram altın fiyatlarının da değişeceğini söyleyen Memiş, doların güçlü durduğu sürece gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalacağını vurguladı.

Memiş, ev, araba ya da tarla almak gibi büyük harcamalar yapmayacak yatırımcıların beklemeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

KONUT PİYASASI VE ALTIN SATIŞI

Memiş, altının 2700 lira seviyesine çıkacağını, sonraki aylarda ise 2800 ve 2900 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Ev almak isteyen yatırımcıların, konut fiyatlarının eylülden itibaren yeniden yükseleceği uyarısında bulundu. FED ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gideceğini belirten Memiş, konut fiyatlarının yükselmesiyle altın ve gümüş sahiplerinin acele etmeleri gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, İslam Memiş'in uyarıları ve tavsiyeleri yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkatle izlemeleri ve stratejik kararlar almaları büyük önem taşıyor.