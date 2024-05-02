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Altını olan zengin oluyor! Piyasaları kavuran tahmin geldi: Resmen para basacaklar

ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle hızla yükselen altının fiyatına ilişkin şok bir tahminde bulundu. Dünyaca ünlü ekonomist Robert Kiyosaki, 3. Dünya Savaşı'nın çok yakın olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Altının altın yılından bahsediyoruz, bunun nedeni ise bankaların çöküyor olmasıdır."

Yayın Tarihi: 02.05.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:44
Altını olan zengin oluyor! Piyasaları kavuran tahmin geldi: Resmen para basacaklar

Altın fiyatları yeni yılın ilk çeyrek diliminde kademeli olarak yükselişini sürdürerek rekor seviyelere ulaşsa da son dönemde kırmızıya döndü. Bu düşüşün uzun sürmeyeceğini öngören ekonomistler, altın fiyatlarında dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Peki altının satış fiyatı ne kadar artacak? İşte yanıtı..

ALTIN ​​FİYATI ARTACAK MI?

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğini değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Ciddi bir düşüş yaşandı. Dolar sahipleri altınları nominal değerden satın alabiliyor. Bundan faydalanmalıyız. fırsatları azaltın. " dedi. Yorumlarına devam eden Memiş, şöyle konuştu:

"Altın ons tarafında 2333 dolar seviyeleri ar. 2300 dolarda tutunmaya çalışıyor. Fed faiz kararı alana kadar bu aralığın oluşmasını bekliyoruz. 1 Mayıs'ta açıklanan tutarın 2.280 ila 2.380 dolar arasında olduğu açıklandı."

ALTIN ​​FİYATI KAÇ TL ARTACAK?

Altını olan zengin oluyor! Piyasaları kavuran tahmin geldi

Altın fiyatının gelecekte zirveye çıkacağını dile getiren İslam Memiş, “Altın gramının 3 bin lira seviyesinde olmasını bekliyoruz. Yükseliş beklentilerinde herhangi bir değişiklik görülmüyor. Bizim için tek avantajı iş farkı olmaması…” dedi.

“ALTININ ‘ALTIN ​​ÇAĞI’ VARDIR.."

Altın fiyatlarına ilişkin bir başka bir yorum da ABD'den geliyor. Dünyaca ünlü ekonomistlerden Robert Kiyosaki, "Altının yılından bahsediyoruz, bunu sebebi de bankaların çöküyor olması" diye konuştu. Kiyosaki, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Bitcoin zirvede ama beni endişelendiren sorun şu; Üçüncü Dünya Savaşı.. Bankalar çökecek, dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir bankacılık krizi yaşanacak."

Ek olarak Kiyosaki, önde gelen merkezi olmayan finansal varlık (DeFi) varlığının Bitcoin'in 2 milyon dolar gibi bir rakama ulaşabileceğini uzun süredir bildiriyordu.

“Amerika’yı zor günler bekliyor”

Güven ortamından iyice uxaklaştığı görülen ABD'de son dönemde birçok ülke rezervlerini azaltmaya başlarken Mısır, Güney Afrika, Nijerya, Kamerun, Senegal, Cezayir ve Suudi Arabistan'ın ardından Gana da ABD'den altın rezervini çekti.

ABD açısından durumun vahim olduğunu belirten Kiyosaki, "ABD'nin borcu 90 günde 1 trilyon dolar arttı. ABD iflas edecek, sizler kendinizi kurtarın." dedi.

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