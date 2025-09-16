Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogramı gün sonunda %1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya çıktı. Toplam işlem hacmi 8.514.152.002,05 lira, miktar 1.717,82 kg.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:40
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 996 bin lira oldu.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lira seviyeleri görüldü. Günün sonunda fiyat %1,6 artışla 4 milyon 996 bin lirayı buldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8.514.152.002,05 lira, işlem miktarı ise 1.717,82 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8.948.873.584,32 lira olarak gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Yapı ve Kredi Bankası.

Gün sonu verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.919.000,00 / 3.603,40

En Düşük: 4.860.000,00 / 3.655,00

En Yüksek: 4.998.000,00 / 3.758,40

Kapanış: 4.996.000,00 / 3.754,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.964.971,30 / 3.720,91

Toplam İşlem Hacmi (TL): 8.514.152.002,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.717,82

Toplam İşlem Adedi: 173

