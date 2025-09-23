Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi

KMKTP verileri ve işlem hacmi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 955 bin lira, en yüksek 5 milyon 177 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 5 milyon 173 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 58 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 20 milyon 335 bin 608,91 lira, işlem miktarı ise 1.774,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 42 milyon 913 bin 745,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.058.000,00 / 3.803,00

En Düşük: 4.955.000,00 / 3.835,00

En Yüksek: 5.177.000,00 / 3.880,90

Kapanış: 5.173.000,00 / 3.375,00

Ağırlıklı Ortalama: 5.059.438,00 / 3.861,44

Toplam İşlem Hacmi (TL): 9.020.335.608,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.774,18

Toplam İşlem Adedi: 67