İsrail, Filistin Yönetimi'nden 90 Milyon Dolar Daha El Koydu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden 90 milyon dolara daha el koyarak, bu parayı terör saldırılarında öldüğü iddia edilen İsraillilerin ailelerine yönlendirme kararı aldı.

Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerine yönelik ek kaynağın el konulması için bir karar imzaladı. Bakanlığın, Filistin Yönetimi’nin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmeyi" sürdürmesini engellemek amacıyla böyle bir adım attığı belirtildi.

Smotrich, X hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi'ne ait fonların "terör mağdurlarına" yönlendirilmesini sağlayan bu kararın, adil ve ahlaki bir adım olduğunu savundu. "Bu, ulusal savaşımızda gerekli bir adımdır. Filistin Yönetimi’nin terörü teşvik etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin %65’ini oluşturuyor. Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, her yıl yaklaşık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı. Bu rakam, daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.

Kasım 2021’den bu yana, Filistin yönetimi kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor. İsrail, gümrük vergilerini de alıkoyarak, işgal altındaki Filistin'in dış ticaretinde bağımlılığını artırmaya devam ediyor. Filistinli ithalat ve ihracat işlemlerinin neredeyse tamamı İsrail kontrolündeki noktalardan gerçekleştiriliyor.

İsrail yönetimi, 1994 Paris Ekonomi Protokolü çerçevesinde Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden kesinti yapmaya devam ediyor. Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına toplanan vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verildi.

Filistin yönetimi, vergi fonunu almayı reddederken, Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekim ayından itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini belirtti. Başkan Mahmud Abbas, 10 Şubat'ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören düzenlemeleri iptal etmesine rağmen, kesintilerin devam ettiği kaydedildi.