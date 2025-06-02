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TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Niğde'de Toplandı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Niğde'deki toplantısında zirai don zararlarını ele aldı ve çözüm önerileri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 14:37
TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Niğde'de Toplandı

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Niğde'de Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde ilinde önemli bir istişare toplantısına katıldı. Bu toplantı, nisan ayında bazı bölgelerde meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını incelemek ve tarımın zarar gören üreticilerine yönelik çözümler geliştirmek amacıyla düzenlendi.

TBMM Komisyonu, Niğde'de bir otelde gerçekleştirilen istişare toplantısında, ziraat sektöründe yaşanan olumsuz etkileri ele aldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, konuşmasında, bu kritik dönemde tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşan komisyondan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Korkmaz, özellikle meyve yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen zirai don olayının etkilerinin azaltılması için bir dizi önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Korkmaz, 10-14 Nisan tarihleri arasında yaşanan dondan etkilenen diğer illerdeki toplantıların ardından bir ön rapor hazırlayıp ilgili Bakanlığa sunacaklarını belirtti. Kendisi ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele için stratejik çalışmalar yapma gerekliliğinin altını çizdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin yüksek tarımsal üretim kapasitesine sahip olduğunu fakat nisan ayındaki don olayının çiftçileri derinden etkilediğini belirtti. Çelik, komisyonun gerekli çalışmalar yaparak Ankara'da çiftçilerin sesi olmasını umduğunu ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de zirai dondan etkilenenlere yönelik sosyal destek programları üzerinde çalışabileceklerini açıkladı.

Toplantıda, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürleri, zirai dondan etkilenen alanlar ve TARSİM kapsamındaki ödemeler hakkında bilgi verdiler. Ayrıca, ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları ile akademisyenler ve çiftçilerin görüşleri de paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde'de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde'de istişare toplantısına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde'de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde'de istişare toplantısına katıldı.

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