TKYB'nin 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Hesapları TBMM'de İncelendi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2021 ve 2022 yılına ait hesaplarını TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda detaylı bir şekilde sundu. Banka Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın Mart 2025 itibarıyla aktiflarının 160 milyar liraya ulaşacağını bildirerek, toplam aktifin yüzde 64'ünü oluşturan kredi tutarının 102,4 milyar lira seviyesine yükseleceğini açıkladı.

Küresel Ekonomi ve Bankacılık Sektörü

Öztop, küresel ekonomik gelişmelere de değinerek, Türkiye'deki bankacılık sektörünün 2022 yıl sonu aktif büyüklüğü, kredi ve öz kaynaklar gibi finansal verilerine ışık tuttu. Net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artarak 1,8 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

Kalkınma Bankalarının Rolü ve Kaynakları

İbrahim Halil Öztop, kalkınma bankalarının misyonunun sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak olduğunu vurguladı. Temin ettikleri kaynakların yüzde 61'inin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı olduğunu belirten Öztop, istihdam yaratma, dışa bağımlılığı azaltma ve gıda güvenliği gibi öncelikli alanlara çözüm sağladıklarını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Finansman

Öztop, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla güçlendirdikleri ilişkilere de değinerek, son 7 yılda temin edilen finansman kaynağının yaklaşık %56'sının bu kuruluşlardan geldiğini belirtti. Ayrıca, kredi portföylerinin yaklaşık %78'inin yabancı para cinsinden oluşturduğunu açıkladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

TKYB Genel Müdürü, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için 300'e yakın projeyi finanse ettiklerini belirtti. Ayrıca, yatırım bankacılığı alanında da önemli adımlar attıklarını vurguladı. İklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra toplumsal refahı artırmayı hedefleyen etki yatırımı modelinin geliştirilmesi için projelere imza attıklarını dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Öztop, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, sorumlu bankacılık anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, TKYB'nin misyonunun nitelikli yatırımların hayata geçirilmesine destek vermek olduğunu ifade etti.

Son olarak, TKYB ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yılındaki hesapları üzerine gerçekleştirilen bu görüşme, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop (ortada), komisyonda sunum yaptı.