Altunkaya Grup'e 'İhracatın Yıldızları' Ödülü

Altunkaya Grup, GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Töreni'nde 2024 verilerine göre ödüllendirildi; ödülü Mazhar Altunkaya aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:59
Türkiye’nin birçok sektörde global pazarlarda önemli temsilcilerinden Altunkaya Grup, İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödüle layık görüldü. Törende, 2024 verileri esas alınarak en fazla ihracat gerçekleştiren yüz firma ödüllendirildi.

Ödül ve Katılımcılar

Grup bünyesinde faaliyet gösteren Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Tic. A.Ş., yaptığı üretim, yatırım ve istihdam katkıları ile GAİB’ten en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer alarak ödülünü aldı.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, oda ve borsa başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, bürokratlar ve ihracatçılar katıldı.

Ödül Teslimi ve Mesajlar

Altunkaya Grup adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Altunkaya aldı. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve GAİB başkanları Celal Kadooğlu, Mehmet Çıkmaz ve Zeynal Abidin Kaplan'dan teslim aldı. Törene katılan milletvekili ve bürokratlar, Altunkaya’yı ihracattaki başarısından dolayı kutladı.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti ifade ederek, 2025 ve 2026 yıllarında yeni yatırımlar ve artan istihdamla sürdürülebilir ihracat için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'a teşekkür etti.

