Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı

Ocak-Temmuz 2025 verileri: Gelirler %0,1, harcamalar %3,4 arttı

Çin Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri Ocak-Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda %0,1 artarak 13,58 trilyon yuan (1,9 trilyon dolar) oldu.

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise %3,4 artışla 16,1 trilyon yuan (2,2 trilyon dolar) düzeyine yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında bütçe açığının 300 milyar doları aştığı bildirildi.

Karşılaştırma olarak, 2024 yılında merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 21,97 trilyon yuan (3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak, büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.