DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,67 0,07%
ALTIN
4.370,74 0,04%
BITCOIN
4.659.462,54 -0,34%

Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz 2025'te bütçe gelirleri %0,1 artarken harcamalar %3,4 yükseldi; bütçe açığı 300 milyar doluyu aştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:39
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı

Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı

Ocak-Temmuz 2025 verileri: Gelirler %0,1, harcamalar %3,4 arttı

Çin Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri Ocak-Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda %0,1 artarak 13,58 trilyon yuan (1,9 trilyon dolar) oldu.

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise %3,4 artışla 16,1 trilyon yuan (2,2 trilyon dolar) düzeyine yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında bütçe açığının 300 milyar doları aştığı bildirildi.

Karşılaştırma olarak, 2024 yılında merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 21,97 trilyon yuan (3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak, büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
2
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
3
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
4
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
5
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
6
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
7
Karacabey Tarım İşletmesi 1 milyon 750 bin kg Yağlık Ayçiçeğini Açık Artırmada Satışa Çıkardı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi