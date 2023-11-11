Ankara'da toplu taşıma tartışmalarını sona erdiren karar çıktı

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü'nün özel hak otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunurken ücretsiz yolcu taşıma krizinin sonuna gelindi. 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği bulunurken Belediye Başkanı Mansur Yavaş yazılı açıklamasında tüm parti gruplarının oylarıyla kabul kararı çıktı.

Ankara'da vatandaşlara hizmet veren özel halk otobüsü ücretsiz taşıma yapılırken Kara, 20 farklı gruptaki serbest kart sahiplerine her ayın 1-4 arasında ücretsiz, kalan günlerde ise ücretli olarak taşıma kararı verildi. Ankara'da 25 ilçede hizmet gösteren özel halk otobüslerine sınırlama olmadan rahatlıkla binerken Mansur Yavaş ve meclis üye esnaflarına teşekkürlerini iletti.





O İLLERE GELİR DESTEĞİ

30 günlük süre içerisinde 4 gün ücretsiz yolcu taşıma kararı sona erdiğini belirten Kara, ücretsiz karar olan vatandaşların araçlara binerek hizmet gösterebilir. ABB tarafından gelir desteği esnafımıza ödeme yapılırken ayın 1-4 arasında ücretsiz yolcu taşıma kararıyla devamlılık sağlanıyor.