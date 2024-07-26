Ankara'da ulaşıma okkalı zam! Tam ve öğrenci bileti cep yakacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretlerinde önemli bir artış kararı aldı. Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerinde yapılacak yüzde 40’lık zam kararı, kentteki toplu taşıma kullanıcılarını etkileyen bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte, yeni zam kararının detayları ve arka planında yatan sebepler:

Toplu Taşıma Ücretlerine Büyük Artış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önerisi doğrultusunda, toplu taşıma ücret tarifesinde yapılan düzenleme UKOME Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Yavaş'ın teklifinde, özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanacak zam oranı, %38,9 ile %50 arasında değişiklik göstermekteydi. Bu teklif, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak UKOME Genel Kurulu’na sunuldu ve kabul edildi.





Yeni Fiyat Tarifesi ve Artış Miktarları

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesi, toplu taşıma kullanıcıları için çeşitli değişiklikler getirdi. Yeni fiyatlara göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya çıkarken, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya, öğretmen biniş ücreti ise 11 liradan 15,50 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerinde de artış yaşandı; tam biletlilerde aktarma ücreti 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde ise, kısa mesafe yolcu ücreti 17 liradan 25 liraya, uzun mesafe yolcu ücreti ise 20 liradan 30 liraya yükseltildi. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan binişlerde ücret 18 liradan 25 liraya, Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüslerde ise ücret 50 liradan 75 liraya çıkarıldı. Bu değişiklikler, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Artışın Arka Planındaki Nedenler

ABB’nin açıklamasına göre, toplu taşıma ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapılmıştı. Ancak bu artışın ardından, asgari ücretin yüzde 49 oranında, motorin fiyatının ise yüzde 80 oranında arttığı belirtiliyor. EGO Genel Müdürlüğü’nün aylık 400 milyon lira zarar ettiği ifade edilirken, bu zararın ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığı vurgulanıyor. Son bir ay içinde yapılan akaryakıt zamlarının, bu zarara ek olarak 20 milyon lira daha ekleyeceği öngörülüyor.

Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59'a ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, her 10 yolcudan yaklaşık 6’sının ücretsiz veya indirimli taşındığı anlamına geliyor. Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin ise 0,40 lira olduğu görülüyor. Ankara’nın mevcut ücret tarifesinde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti ise 0,20 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, mevcut tarifelerin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu ifade ediliyor.

ABB’nin Açıklaması

ABB’den yapılan açıklamada, bu zam kararının, toplu taşıma girdi maliyetlerinin tamamen vatandaşlara yansıtılmadan makul bir oranda artış yapılması zorunluluğundan kaynaklandığı belirtiliyor. Açıklamada, ulaşım ücretlerindeki artışın, ABB’nin toplu taşıma hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, artışın vatandaşlar üzerindeki etkilerini azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini korumak amacıyla bu adımın atıldığı ifade edildi.

Yeni ücret tarifesinin uygulamaya girmesiyle birlikte, toplu taşıma kullanıcıları, yolculuk maliyetlerinde belirgin bir artışla karşılaşacak. Ancak bu değişikliğin, toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, vatandaşların toplu taşıma planlarını gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Yeni toplu taşıma ücret tarifesinin, Ankaralılar üzerinde önemli ekonomik etkiler yaratması bekleniyor. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar ve öğrenci kesimi, bilet fiyatlarındaki bu yüksek artışlardan en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor. Zam kararının ardından, toplu taşıma kullanımının azalması veya vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmesi gibi sonuçlar doğabileceği öngörülüyor. Ayrıca, bu artışların ekonomik yükü, şehirdeki genel yaşam standartlarını ve ulaşım alışkanlıklarını da etkileyebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, bu süreçte vatandaşların yaşadığı zorlukları en aza indirmek amacıyla ek destek önlemleri alıp almayacağı, önümüzdeki dönemde daha da netleşecek.