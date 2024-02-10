Ankaralı emeklilere 5000 TL ikramiye! Tek seferlik değil, her ay tıkır tıkır ödenecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim kampanyası kapsamında Ankara'da yaşayan emeklilere yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Altınok, Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın da bulunduğu bir toplantıda emeklilere hitap ederek, her ay 5 bin lira nakit desteği sağlayacaklarını resmen açıkladı.

Ayrıca, evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olacağı sözünü veren Altınok, Ankara'nın çeşitli ilçelerine yönelik kapsamlı projeleri de paylaştı. Çubuk ilçesine havaalanı metrosu yapacaklarını ve tarıma destek vererek çiftçilere 500 litre ile 1 ton arasında mazot desteği sağlayacaklarını belirtti.

Altınok'un açıklamalarına göre, Ankara'yı tarımın başkenti yapma hedefi doğrultusunda, Ziraat Odaları ile işbirliği yaparak tarım planlaması yapılacak ve çiftçilere ürünlerinden elde ettikleri kazanç doğrultusunda yönlendirme yapılacak. Böylece, Ankara'nın hem kendi ihtiyacını karşılaması hem de dışarıya ürün satışı yapması hedefleniyor.





Çubuk ilçesine yönelik vaatler arasında metro sözü veren Altınok, aynı zamanda belediye başkanı Mansur Yavaş'ın iddia edilen ambargo uygulamalarını eleştirerek, Çubuk Belediyesi ile işbirliği içinde olacaklarını ve çeşitli ihtiyaçları karşılayacaklarını belirtti. Altınok, Çubuk'ta soğuk hava deposu kazandırılacağını ve altyapı sorunlarının çözüleceğini açıkladı.

Ayrıca, Altınok'un vurguladığı bir diğer önemli nokta, herhangi bir ayrımcılık yapmayacakları ve tüm şehre eşit hizmet sunacaklarını dile getirmesi oldu. Altınok, seçilmesi durumunda ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği sağlanacağını ve doğalgaz desteğinin artırılacağını belirtti. Kendisinin ve ailesinin sade bir yaşam sürdüğünü vurgulayarak, halka karşı samimiyetini ve mütevaziliğini ön plana çıkardı.

Altınok'un bu vaatleri, Ankara'da yaşayan emekliler ve genel olarak seçmenler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ankara'da 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde Altınok'un açıklamaları, seçim dinamiklerini değiştirebilecek nitelikte görünüyor.