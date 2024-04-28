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Ankaralılara kara haber verildi! O tarihten sonra ekmeğe okkalı zam geliyor

Ankaralı vatandaşlara kötü haber! Ekmeğe zam geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 16:01
Ankaralılara kara haber verildi! O tarihten sonra ekmeğe okkalı zam geliyor

Ankara'da ekmek fiyatları artıyor! Artık ucuza ekmek yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA EKMEK FİYATLARINA ZAM

Son dönemlerde birçok ilde ekmek fiyatlarına peş peşe zam yapılırken Ankaralı vatandaşları yakından ilgilendiren haberler paylaşıldı. Ankaralıların piyasaya göre daha uygun fiyatlara ekmek alabildiği Halk Ekmek zamları açıklandı. Yapılan son haberlere göre 1 Mayıs tarihi itibariyle ekmek fiyatları 10 TL'ye yükselecek. ABB BELTAŞ AŞ Genel Müdür Yardımcısı sosyal medya hesabı üzerinden ekmek zamlarıyla ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Bakanlık zamları 1 Nisan yani yerel seçim sonrasında yapın demişti. Ankara'da 1 Mayıs tarihi itibariyle ekmek 10 TL oluyor. Evine günlük 5-6, 9-10 ekmek alan aileler bile var. Rabbim herkesin yardımcısı olsun.' 1 Mayıs tarihi itibariyle geçerli olacak zamlarla birlikte ekmek fiyatları şu şekilde olacak;

ankara ekmek fiyatlarına za

Normal ekmek 200 gr. 10 TL

Ata ekmek 400 gr. 20 TL

Kepekli ekmek 200 gr. 15 TL

Kepekli ekmek 400 gr. 30 TL

Tam buğday ekmeği 200 gr. 15 TL

Tam buğday ekmeği 400 gr. 30 TL

Köy ekmeği 200 gr. 15 TL

Köy ekmeği 400 gr. 30 TL

Çavdar ekmeği 200 gr. 15 TL

Çavdar ekmeği 400 gr. 30 TL

Trabzon ekmeği 650 gr. 37,50 TL

Simit ekmek 200 gr. 15 TL

Çiçek ekmek 200 gr. 15 TL

Tandır ekmek 200 gr. 15 TL

Patatesli Afyon ekmeği 200 gr. 15 TL

Patatesli Afyon ekmeği 400 gr. 30 TL

Roll ekmek (ambalajlı) 50 gr. 4,25 TL

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