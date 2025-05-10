Anneler Günü E-Ticaret Sektörünü Canlandırıyor

Anneler Günü yaklaşırken, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün önemli açıklamalarda bulundu. Özgün, bu özel günlerde satışların normal dönemlere kıyasla %20 artış gösterdiğini ve bu yıl artış beklentisinin %40 seviyelerine ulaşacağını belirtti.

Özgün, Anneler Günü gibi özel günlerin, tüketicilerin sevdiklerine hediye arayışında bulundukları dönemler olarak dikkat çektiğini vurguladı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte e-ticaret platformları, yoğun talep dönemlerinde hareketli günler geçiriyor.

Özellikle satış hacmi ve trafik bakımından güçlü bir pozitif ivme gözlemlenmekte. Bu dönemler, büyük e-ticaret oyuncuları için de zorlu bir rekabet ortamı sunuyor. Birçok platform, bu özel günler için önceden hazırlık yaparak trafikteki payını artırma çabasına girdi.

Anneler Günü için geniş bir ürün yelpazesi sunan Hepsiburada, kullanıcı beklentilerine uygun fiyat, hızlı teslimat ve kişiselleştirilmiş kampanyalar ile dikkat çekiyor. Ender Özgün, özellikle moda, küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorilerinde bu artışın belirgin hale geldiğini ifade etti.

Hızlı ve Pratik Çözümler Sunuyoruz

Hepsiburada, her yıl Anneler Günü için kapsamlı bir hazırlık yaptığını belirten Özgün, bu yıl annelerin hoşuna gidecek özel hediye listeleri oluşturduklarını aktardı. Yapay zeka destekli ürün sıralama teknolojisi ile en çok beğenilen ürünlerin ön plana çıkarıldığını vurguladı.

Kampanya ve Taksit İmkanları

Özgün, peşin fiyatına 9 taksit imkanı ve çeşitli indirimlerle kullanıcıları avantajlı kampanyalarla buluşturduklarını belirtti. Ayrıca, HepsiJET lojistik altyapısı sayesinde, pazar günü teslimat seçeneği sunarak işini son dakikaya bırakan kullanıcılarına pratik çözümler sağladıklarını ifade etti.

Tüketici Davranışlarındaki Değişim

Bu yıl tüketici davranışlarında dikkat çeken değişimlerden birinin, kampanya dönemlerinin önceden planlanması olduğunu belirten Özgün, mobil uygulamada geçirilen sürenin de artış gösterdiğini vurguladı. Kullanıcıların aktarımlarını yalnızca alışverişle sınırlı tutmadığını, ürün karşılaştırmaları yaptığını ve yorum okuduğunu ifade etti.

Öne Çıkan Kategoriler

Özgün, Anneler Günü'nde öne çıkan kategorilerin başında küçük ev aletleri bulunduğunu, özellikle robot süpürgeler ve kahve makinelerinin rağbet gördüğünü aktardı. Giyim, çanta gibi ürünler de sık tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Özgün, bu yıl en yoğun talebin 300-1000 lira arası ürünlerde yoğunlaştığını, bu segmentin kalite ve erişilebilirlik açısından ideal bir denge sunduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, kadın girişimcileri destekleme amaçlı programlarla on binlerce kadının dijitalleşme sürecine katkıda bulunduklarını da kaydetti.

Son olarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde kullanıcılarının beğenilerini ve tercihlerini dikkate alarak oluşturdukları kampanyalar ile platformda farklılık yaratmayı hedefliyorlar.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, açıklamalarda bulundu.