Antalya, Almanya'dan Gelen Turist Sayısında Tarihi Rekora Koşuyor

Antalya'da Turizmde Tarihi Rekor

Antalya, 2019 yılındaki rekorunu geride bırakarak, 2023 yılının ilk sekiz ayında 2 milyon 235 bin Alman turisti ağırladı.

Alman Turist Sayısında Artış

Alman turist akını, bu yıl bir önceki yılı geride bırakarak 2 milyon 108 bin 817 kişiyle tarihin en yüksek rakamına ulaştı. 2019 yılının aynı döneminde ise bu sayı 1 milyon 697 bin 851 olarak kaydedilmişti.

Kovid-19'un Etkisi ve Turizmde Toparlanma

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında yalnızca 211 bin 118 Alman turistin geldiği Antalya, 2021'de 658 bin 749 ve 2022'de 1 milyon 797 bin 183 turist karşıladı. Ancak 2023, tüm bu rekorları kırarak yeniden canlı bir sezon yaşatıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Eylül ve ekim aylarında 1 milyon 200 bin Alman turist bekliyoruz,” diyerek bu dönemde büyük bir artış öngördüklerini belirtti.

Sezon Uzamakta

Kavaloğlu, “Kasım sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz. Turizmi 12 aya yaymak adına çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizmde rekor yılları 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851, 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı dönemindeki 2 milyon 235 bin 311 Alman misafirle tüm zamanların rekoru kırıldı.