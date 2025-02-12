DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,49 -0,24%
ALTIN
3.356,77 -0,07%
BITCOIN
3.478.601,74 -1,31%

Antalya'da Un Sektörünün Sürdürülebilirliği Konuşulacak

TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi, un sektörünün geleceğini 13-16 Şubat'ta Antalya'da ele alacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:02
Antalya'da Un Sektörünün Sürdürülebilirliği Konuşulacak

Antalya'da Sürdürülebilirlik Zirvesi

Un sektörünün geleceği, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenecek 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde masaya yatırılacak. 13-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinlik, 1300'den fazla katılımcı ile sektörün tamamını bir araya getirecek.

Etkinliğin Teması: Sürdürülebilir Gelecek

Kongrenin bu yılki teması "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su ve Tarım" olarak belirlendi. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türk un sanayisinin global alandaki önemini vurgulayarak, etkinliğe büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Çok Sayıda Katılımcı ve Firma

Etkinlikte, 500'den fazla firma ve 40'ı aşkın sergi alanı bulunması bekleniyor. Un, makarna, yem sanayicileri, tüccarlar ve kamu kurumlarının temsilcileri, çok sayıda güncel konu hakkında tartışmalarda bulunacak.

Sektörün Sürdürülebilirliği Neden Önemli?

Tezcan, her sektörde olduğu gibi un alanında da tarım ve sanayi üretiminin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını söyledi. Türk un sanayisinin, ithalat ve ihracat faaliyetleri için serbest piyasa koşullarının sağlanmasının kritik olduğunu belirtti.

Geleceğe Dönük Adımlar

Un sanayisi, yapay zekaya uyum sağlayabilen sektörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Tezcan, sektörlerinin rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği için yeterli altyapıya sahip olduklarını ve bu konuda desteklerin devam etmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sevgililer Günü'nde Teknoloji ve Moda Ürünlerine İlgi Artıyor
2
Novatek'in Net Karı 553 Milyar Rubleye Ulaştı
3
2024'te Türkiye'deki Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 2,6 Milyonu Aştı
4
Antalya'da Un Sektörünün Sürdürülebilirliği Konuşulacak
5
Avrupa Borsaları Yükseliş Trendinde: Küresel Piyasalarda Karışık Seyir
6
ICC Genel Sekreteri Denton: "ABD Tek Başına Ticaret Savaşına Neden Olamaz"
7
Türkmen Gazı Tedariki: Türkiye'nin Doğal Gaz Merkez Olma Hedefine Güç Katıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL