Antalya'da Un Sektörünün Sürdürülebilirliği Konuşulacak

Antalya'da Sürdürülebilirlik Zirvesi

Un sektörünün geleceği, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenecek 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde masaya yatırılacak. 13-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinlik, 1300'den fazla katılımcı ile sektörün tamamını bir araya getirecek.

Etkinliğin Teması: Sürdürülebilir Gelecek

Kongrenin bu yılki teması "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su ve Tarım" olarak belirlendi. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türk un sanayisinin global alandaki önemini vurgulayarak, etkinliğe büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Çok Sayıda Katılımcı ve Firma

Etkinlikte, 500'den fazla firma ve 40'ı aşkın sergi alanı bulunması bekleniyor. Un, makarna, yem sanayicileri, tüccarlar ve kamu kurumlarının temsilcileri, çok sayıda güncel konu hakkında tartışmalarda bulunacak.

Sektörün Sürdürülebilirliği Neden Önemli?

Tezcan, her sektörde olduğu gibi un alanında da tarım ve sanayi üretiminin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını söyledi. Türk un sanayisinin, ithalat ve ihracat faaliyetleri için serbest piyasa koşullarının sağlanmasının kritik olduğunu belirtti.

Geleceğe Dönük Adımlar

Un sanayisi, yapay zekaya uyum sağlayabilen sektörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Tezcan, sektörlerinin rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği için yeterli altyapıya sahip olduklarını ve bu konuda desteklerin devam etmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.