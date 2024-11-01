Bakan Kacır: Yapay Zeka ile Verimlilik Artışına Odaklanıyoruz

Bakan Kacır Yapay Zeka Alanında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü çalışmalarının kurumların yapay zekadan en etkili şekilde yararlanmasını sağlamak üzere yürütüldüğünü belirtti.

Kacır, sosyal medya platformu X’te Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yapay zeka teknolojileri ile sahte belge düzenleme ve haksız iade taleplerinin tespitine yönelik projeye ilişkin paylaşımına atıfta bulunarak açıklama yaptı.

Yapay Zeka Projeleri ve Destekler

Bakan Kacır şöyle devam etti: "TÜBİTAK’ın yapay zeka alanındaki çağrıları ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu çözümlerin Türkiye'de geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik. Ayrıca, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarında kullanılmak üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i devreye aldık."

Dünya Çapında Erişim İmkanları

Kacır, "Üyesi olduğumuz Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın 8'inci süper bilgisayarına erişim imkanına sahibiz. Gerçekleştirilecek projeler ile pek çok alanda verimlilik artışını hedefliyoruz." dedi.