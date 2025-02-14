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Antalya'dan 30 Ülkeye 75 Milyon Dal Çiçek İhracı Yapıldı

Antalya, Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderdi ve 10 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:02
Antalya'dan 30 Ülkeye 75 Milyon Dal Çiçek İhracı Yapıldı

Sevgililer Günü'nde Çiçek İhracı Rekor Kırdı

Antalya, Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye toplam 75 milyon dal çiçek göndererek büyük bir başarıya imza attı. Bu büyük operasyon, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Programda Önemli Açıklamalar

ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık moderatörlüğünde yapılan Tarım Gündem Programı'na katılan ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, Sevgililer Günü dolayısıyla İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Gürcistan gibi ülkeler başta olmak üzere 30 ülkeye gerçekleştirilen çiçek ihracatı ile 10 milyon dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Antalya'da Çiçek Üretimi ve İhracat

Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş, Antalya'nın yayla üretimi sayesinde 12 ay boyunca çiçek üretebildiğini ve bu üretimin büyük bir bölümünü ihraç etme kapasitesine ulaştığını vurguladı. Göbüş, "Antalya, çiçekte ihracat odaklı bir kent. Ürettiğinin yüzde 90'ını ihraç ediyor,” dedi.

Ortak Hareket ve Sinerji Vurgusu

Çiçekçiler Birliği altında üreticilerin ortak hareket ettiğini belirten Göbüş, her firmanın bağımsız üretim yaptığını ancak ihracat süreçlerinin ortak yürütüldüğünü ifade etti. "Birlikten güç doğar" prensibi ile sinerji yarattıklarını dile getiren Göbüş, bu sayede dış pazarlarda daha iyi bir konumda olduklarını söyleyerek, her firmanın ürünlerini belirli standartlarda hedef pazarlara ulaştırdıklarını belirtti.

Son olarak, yüksek miktarda talepleri karşılayabildiklerini ve her hafta taze, vazo ömrünü kaybetmemiş ürünler ihraç ettiklerini belirten Göbüş, süs bitkileri sektörünün ihracat şampiyonu olduklarını sözlerine ekledi.

Antalya'dan Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderildiği bildirildi....

Antalya'dan Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderildiği bildirildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı, ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık'ın (ortada) moderatörlüğünde, ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi (sağda) ve Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'dan Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderildiği bildirildi....

Antalya'dan Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderildiği bildirildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı, ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık'ın (ortada) moderatörlüğünde, ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi (sağda) ve Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

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