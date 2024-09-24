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Antalya Turist Sayısı 13,5 Milyonu Geçti

Antalya'da 2023 yılında gelen turist sayısı 13,5 milyonu aştı, otel tercih edenlerin çoğunluğu ailelerden oluşuyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:23
Antalya Turist Sayısı 13,5 Milyonu Geçti

Antalya'ya Gelen Turist Sayısında Rekor Artış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçtiğini duyurdu. Kavaloğlu, bu gelişmeyi umut verici olarak nitelendirerek, geçen seneye göre yüzde 8 oranında bir artış kaydedildiğini vurguladı.

Turizmdeki Yeni Düzenlemeler

Kavaloğlu, Antalya'ya 1 Ocak-23 Eylül tarihleri arasında gelen yabancı turistlerin sayısının bu şehri mutlu ettiğini ifade etti. Farklı milliyetlerden oldukça yoğun bir turist trafiği yaşandığını belirten Kavaloğlu, konaklama konusunda yapılan yasal düzenlemelerin önemine değindi.

Otellerin Yüzde 60'ı Aileleri Ağırlıyor

Kaan Kavaloğlu, çıkarılan yasaların gayri resmi olarak kullanılan turizm amaçlı konutları kayıt altına aldığını belirterek, bu düzenlemelerin yapılan çalışmalarla hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, otellere gelen turistlerin yaklaşık yüzde 60'ının ailelerden oluştuğu, bunun da sektördeki eğilimleri belirleyen bir faktör olduğunun altını çizdi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Antalya'nın uluslararası turizmdeki yeri güçleniyor ve turizmin geleceği hakkında umut verici sinyaller vermekte.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısına ilişikin açıklamada bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısına ilişikin açıklamada bulundu.

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