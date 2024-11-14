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Apple, İngiltere'de 3 Milyar Sterlinlik Toplu Tüketici Davasıyla Yüz Yüze

Apple, İngiltere'de yüksek iCloud fiyatları nedeniyle 3 milyar sterlinlik toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:57
Apple, İngiltere'de 3 Milyar Sterlinlik Toplu Tüketici Davasıyla Yüz Yüze

Apple, İngiltere'de Tüketici Davası ile Karşı Karşıya

Apple, İngiltere'de bulut depolama hizmetleri üzerinden kullanıcılarına yüksek fiyatlar uyguladığı ve tekel oluşturduğu iddiasıyla 3 milyar sterlinlik bir toplu dava ile karşı karşıya kalmış durumda.

Tüketici Grubu Which?'in İddiaları

İngiltere merkezli tüketici grubu Which?, Apple'ın yaklaşık 40 milyon kullanıcıyı etkilediğini belirterek, kullanıcıları iCloud hizmetini iPhone ve diğer Apple cihazlarındaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek yüksek ücretler ödemeye zorladığını iddia ediyor.

Davanın Muhtemel Sonuçları

Eğer dava tüketiciler lehine sonuçlanırsa, Apple her bir müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek durumunda kalabilir. 40 milyon kişiyi kapsayan dava, bu kullanıcıların 2015 Ekim'den bu yana Apple'ın iCloud depolama hizmetlerini kullanmaya başladıkları dönemi kapsıyor.

Bu durumda, davanın başarılı olması halinde Apple'ın toplam ödeyeceği tazminat 3 milyar sterlin civarında olabilir. Ancak Apple, Which? tüketici grubunun suçlamalarını reddetti ve bu iddialar karşısında hukuk yollarına başvuracağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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