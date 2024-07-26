Araba alacaklara müjde Resmi Gazete'de! O modellerde devasa ÖTV indirimi yapıldı

Sıcak gelişme! Bir süredir beklenen ÖTV indirimi, şarj edilebilir hibrit araçlarda devreye alındı. Aktartılanlara göre kamuda tasarruf amacıyla yapılan getirilen düzenleme ile birlikte çevre dostu araçlara yönelik teşvik artırılmış oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Şarj edilebilir hibrit araçlara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi ile çevre dostu hibrit araçlara yönelik önemli teşvikler getirildi.

ÖTV oranları ve teşvik kapsamı

Yeni düzenlemeyle, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. Bu teşviklerle birlikte çevre dostu araçlar da yaygınlaşıyor olacak. İşte ÖTV oranlarının detayları:

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen araçlar:

ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 30 ÖTV



ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşanlar için yüzde 60 ÖTV



Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyen araçlar:

ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 70 ÖTV







Söz konusu bu düzenleme ile hem çevre dostu araçların kullanımının artırılması hem de kamuda tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Elektrikli menzili yüksek olan ve düşük emisyon salınımı yapan hibrit araçlar, daha düşük vergilerle tüketicilere sunularak, araç sahiplerinin çevreye duyarlı tercihler yapmaları teşvik ediliyor.

Yapılan yeni düzenleme artık yürürlüğe girerken, bu teşvik ile birlikte, Türkiye'deki otomotiv sektöründe çevreci araçlara olan ilginin artması ve hibrit araçların daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Yeni ÖTV indirimi, sadece çevreyi korumakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşların daha ekonomik araçlara yönelmesini sağlayacak. Düşük emisyonlu ve yüksek menzilli hibrit araçlar, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de daha az karbon ayak izi bırakıyor. Bu da uzun vadede çevreye ve ekonomiye olumlu katkılar sağlayacak.