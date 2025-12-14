DOLAR
Sarıgöl Karacaali’de Valilik Yaptı, Belediye Söküp Gitti: Mezarlık Yolu Onarılmadı

Sarıgöl Karacaali Mahallesi'nde 2023'te Valilik tarafından yapılan parke mezarlık yolu, belediye tarafından bir yıl önce söküldü; yol yeniden yapılmayınca mahalle mağdur.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:14
Bir yıldır onarım bekleyen mezarlık yolu mahalleyi mağdur ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi’nde 2023 yılında Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan taş parke döşeme mezarlık yolu, yaklaşık bir yıl önce belediye ekipleri tarafından söküldü. Aradan geçen zamana rağmen yolun yeniden yapılmaması, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Belediye ekiplerince mezarlık alanında tesviye çalışmaları gerçekleştirildiği ve yolun stabilize hale getirildiği belirtiliyor. Ancak mahalle halkı, özellikle yağışlı havalarda ulaşımda ciddi sıkıntı yaşandığını, yolun yaklaşık bir yıldır tekrar yapılmadığını ifade ediyor.

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, konuyla ilgili olarak, "Mahallemizde 2023 yılında Valiliğimiz tarafından yapılan mezarlık yolu parke döşemesi, belediye tarafından bir yıl önce söküldü. Mezarlık içerisinde düzenleme yapıldı ancak yol tekrar yapılmadı. Sökülen yolun bir an önce yeniden yapılmasını mahalleli olarak istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri yetkililerden yolun en kısa sürede parke taşla yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

