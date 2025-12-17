Hisarcıklıoğlu: DTO Başkanı Uğur Erdoğan Denizli’yi Paris‑Berlin‑Londra Seviyesine Taşıdı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Odası ziyaretinde oda yönetimini ve projelerini övgüyle karşıladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Odası (DTO) ziyaretinde DTO Meclis Üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, salonu dolduran yoğun katılımdan dolayı istişare toplantısına dönüştü.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan kısa konuşmasında üyelerin beklenti ve sektör ihtiyaçlarına dikkat çekti; odanın yeni binası için maddi ve manevi destek talep etti. Erdoğan, pandemi sonrası yaşanan aksaklıklar ve ihracattaki sıkıntılar nedeniyle emek yoğun sektörler için kısa çalışma ödeneğinin yeniden ve aynı şartlarda başlatılmasını istedi.

Erdoğan konuşmasında, TOBB kanalıyla iletilen talepler ve hazırlanan dosyaları anımsatarak bankacılık ve finansman sorunlarına vurgu yaptı. Özellikle Merkez Bankası'nın döviz bozdurma oranının %2'den 3'e çıkarılmasının ardından bu oranın dönemsel olarak %5'e yükseltilmesinin ihracatçılara nefes aldıracağını belirtti. Ayrıca Eximbank kredilerinde talep edilen %15 ek teminatın, yalnızca ana para kadar alınması ve teminat komisyonlarının bir süreliğine kaldırılmasının gerektiğini aktardı.

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın 2025'te yoğun projeler ürettiğini, 2026'nın ise bu projelerin uygulama yılı olacağını ilan etti. Ayrıca odanın uzun yıllar hizmet verecek akıllı bina projesinin temelinin ocak ayında atılacağını söyledi ve Hisarcıklıoğlu'ndan destek talep etti. Erdoğan’ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.

Hisarcıklıoğlu’dan övgü: 'Proje fabrikası gibi çalışıyor'

Denizli’ye 18’inci gelişi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki okul yatırımlarına da değindi. Hisarcıklıoğlu, DTO’nun uluslararası akreditasyon sürecinde beş yıldızlı hizmet verdiğini vurgulayarak, oda yönetimini ve çalışanları kutladı.

Hisarcıklıoğlu, DTO ve Başkan Uğur Erdoğan için 'Bu adam, bu oda, proje fabrikası gibi çalışıyor' ifadelerini kullanarak, kurumun Denizli’nin marka değerini büyüttüğünü ve Avrupa’da örnek gösterilen bir merkez haline getirdiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan’ın TOBB bünyesindeki görevleri ve ülke ihracatına katkılarına da dikkat çekti.

Eleştirilere yanıt verirken TOBB’un yetki sınırlarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, odaların görev ve sorumluluklarının 5174 sayılı Yasa ve Anayasanın 135. maddesi ile belirlendiğini hatırlattı. 'Biz kanun ya da yönetmelik çıkaramayız, para basamayız' diyerek, taleplerin ilgili bakanlık ve bürokrasi nezdinde takip edileceğini ifade etti.

Toplantıda, kısa çalışma ödeneği, ihracatta teşvik oranları, kredi ve teminat sorunları başta olmak üzere Denizli ekonomisini ilgilendiren başlıklar masaya yatırıldı. Hisarcıklıoğlu, iletilen dosyaların ilgili makamlara taşınacağını ve çözüm arayışının sürdürüleceğini bildirdi.

Etkinlik, oda yönetimi, meclis üyeleri ve TOBB yetkilileri arasındaki sıcak diyalog ve sık sık kesilen alkışlarla sonlandı.

