Bakan Bolat Howard Lutnick ile Görüştü — 100 Milyar ABD Doları Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD ticaret ilişkilerini ve 100 milyar ABD Doları hedefini görüştü; ortak çalışmalar hızlandırılacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 00:15
Bakan Bolat Howard Lutnick ile Görüştü — 100 Milyar ABD Doları Hedefi

Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Görüştü

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde 100 milyar ABD Doları hedefi konuşuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutları ele alındı.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ABD Ticaret Bakanı Sayın Howard Lutnick ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığımızı çok daha güçlü bir zemine taşıyacağımıza inanıyoruz"

Bolat'ın paylaşımı, iki ülke arasında ticaret hacmini artırma ve ortak projeleri hızlandırma yönündeki kararlılığı vurguladı.

