Araba almanın tam sırası! KIA faizi sildi, o modeline kallavi indirimi müjdeledi!

A-Serisi hatchback modeli uygun fiyatıyla öne çıkan otomobillerinden biri kesinlikle Kia Picanto'dur. Picanto'nun minimalist tasarımı, trafiğin yoğun olduğu alanlarda kullanımı konforlu hale getirirken, park ederken de büyük faydalar sağlıyor. Çünkü her araç en dar park alanlarına rahatlıkla sığabiliyor. Özellikle Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için bunun çok önemli olduğu söylenebilir.

"Kia Picanto için hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat!"





Kia Picanto, üç farklı donanım seçeneği ile Türkiye pazarındaki macerasına devam ediyor. Elbette Picanto'nun bu donanım seçenekleri daha fazla olsaydı satış performansı daha da iyi olabilirdi.

Ancak bu koşullar altında bile bu araca olan talebin marka açısından oldukça tatmin edici olduğu söylenebilir. Picanto, tüm donanım seviyelerinde tam otomatik şanzımanla satılıyor ve temel konfigürasyonda 67 beygir gücünde 1.0 litrelik bir motorla çalışıyor. Elbette bu motor ve şanzıman kombinasyonu performans açısından mucizeler yaratmıyor. Ancak makul yakıt ekonomisi rakamları sunduğu söylenebilir.





Peki, Kia Picanto 2024'ün fiyatı ne kadar yani güncel fiyatı nedir? Bu sorunun cevabını bulacağınız donanım seçenekleriyle birlikte ve fiyat listesiyle sizi tanıştıralım. İşte; Kia Picanto fiyatları:

1.0L 67 PS AMT Benzin Feel

Fiyatı: 855.000 TL

1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Fiyatı: 900.000 TL

1.2L 84 PS AMT Benzin Feel

Fiyatı: 900.000 TL