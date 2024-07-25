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Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Yılbaşı itibariyle yürürlüğe giren ve araç plakalarında uygulamaya konulan karekod sistemi, Türk otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bu değişiklikle birlikte, araçlarda sahte plakaların kullanımının önüne geçilmesi ve araç bilgilerinin hızlı bir şekilde doğrulanabilmesi amaçlanıyor. Ancak, bu yeni düzenleme ile birlikte araç sahiplerine ceza kesilmesi söz konusu olacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:36
Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren karekod uygulaması, araç plakalarındaki il kodu ve harflerin arasına yerleştirilen karekod ile önemli bilgilerin dijital olarak erişilmesini sağlıyor. Bu sistem, aracın seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi bilgileri içerir. Karekod sayesinde, trafik denetimlerinde ve araç kontrollerinde bilgiye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilecek. Böylece, sahte plaka kullanımının önüne geçilmesi ve araç kayıtlarının daha güvenilir hale gelmesi hedefleniyor.

KİMLER BU DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

otomobil

Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2024’ten itibaren tescil ettirilen tüm araç plakalarına karekod işlenmesi zorunlu hale geldi. Ancak, mevcut plakaların değiştirilmesi gerekmemekte; sadece yeni tescil edilen araçlarda bu uygulamanın bulunması bekleniyor. Bu değişiklikten habersiz olan birçok araç sahibinin olduğu belirtiliyor. Araç sahipleri, karekod uygulamasını sağlamayan araçlar için ceza uygulanacağı konusunda uyarıldı.

Ekspertiz firması yetkilileri ve araç galericileri, karekod uygulamasının araç denetimlerini ve kontrollerini kolaylaştıracağını ifade ederek, uygulamayı olumlu bir adım olarak değerlendiriyorlar. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, "Bu sistem daha önce ticari araçlarda kullanılıyordu. Şimdi ise bireysel araçlara da uygulanıyor. 1 Ocak itibariyle, alınan tüm araçların plakalarında karekod bulunması zorunlu. Bu sistemle, araçların bilgileri daha hızlı bir şekilde erişilebilir olacak ve denetimlerde büyük kolaylık sağlanacak," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Karekod uygulamasına benzer bir sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle California eyaletinde de uygulanmıştı. 2018 yılında sınırlı sayıda araçla test edilen dijital plaka uygulaması, 2022'de tüm araçlar için zorunlu hale gelmişti. California'da kullanılan dijital plakalar, monokromatik ekranlar aracılığıyla araç bilgilerini otomatik olarak güncelleyerek sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye'deki karekod uygulaması ise, bu uluslararası örneklerden ilham alınarak geliştirildi ve araçların denetimini daha modern bir hale getirmek amacıyla tasarlandı.

Yeni karekod uygulaması, Türk otomotiv sektöründe dijitalleşmenin bir parçası olarak kabul ediliyor. Gelecekte, tüm araçların plakalarına karekod uygulamasının yaygınlaşması, hem araç denetimlerinin hem de kayıt işlemlerinin daha güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Araç sahiplerinin, bu düzenlemeye uyum sağlamaları ve plakalarındaki karekodları güncellemeleri önem taşıyor. Aksi takdirde, belirli süre içinde düzenlemeyi gerçekleştirmeyen araç sahiplerine ceza kesilmesi kaçınılmaz olacak. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırma ve araç kayıtlarını modernize etme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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