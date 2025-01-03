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Aralık 2024'te Fiyat Artışı ve Düşüşü: Yumurtada Tarih Beklenmedik Yükseliş

Aralık 2024'te yumurta fiyatlarında %12,17 artış, hava yoluyla yolcu taşımacılığında %27,78 düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:27
Aralık 2024'te Fiyat Artışı ve Düşüşü: Yumurtada Tarih Beklenmedik Yükseliş

Aralık 2024 Tüketici Fiyatları Raporu

Aralık 2024'te Türkiye'de en yüksek fiyat artışı, yumurtada %12,17 oranında gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek fiyat düşüşü ise hava yoluyla yolcu taşımacılığı'nda %27,78 olarak kaydedildi.

Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yumurtadaki fiyat artışını %9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve %9,33 ile patates izledi. Öne çıkan diğer ürünler arasında:

  • %8,33: Taze balık
  • %7,84: Margarin
  • %7,62: Fırın, ocak ve fırınlı ocak

Aralık 2024'te fiyatları en fazla düşen ürünler ise şu şekildedir:

  • -27,78%: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
  • -5,66%: Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
  • -4,5%: Kadın ve çocuk-bebek ayakkabıları
  • -3,82%: Erkek ayakkabısı
  • -2,05%: Taze sebzeler (patates hariç)

Fiyatlar, aylık bazda en fazla artış gösteren ve en çok düşüş yaşayan ürünlerin yanı sıra, yıl boyunca tüketici harcamalarını da önemli ölçüde etkilmeye devam ediyor.

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