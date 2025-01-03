Aralık 2024'te Fiyat Artışı ve Düşüşü: Yumurtada Tarih Beklenmedik Yükseliş

Aralık 2024 Tüketici Fiyatları Raporu

Aralık 2024'te Türkiye'de en yüksek fiyat artışı, yumurtada %12,17 oranında gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek fiyat düşüşü ise hava yoluyla yolcu taşımacılığı'nda %27,78 olarak kaydedildi.

Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yumurtadaki fiyat artışını %9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve %9,33 ile patates izledi. Öne çıkan diğer ürünler arasında:

%8,33 : Taze balık

: Taze balık %7,84 : Margarin

: Margarin %7,62: Fırın, ocak ve fırınlı ocak

Aralık 2024'te fiyatları en fazla düşen ürünler ise şu şekildedir:

-27,78% : Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -5,66% : Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı

: Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -4,5% : Kadın ve çocuk-bebek ayakkabıları

: Kadın ve çocuk-bebek ayakkabıları -3,82% : Erkek ayakkabısı

: Erkek ayakkabısı -2,05%: Taze sebzeler (patates hariç)

Fiyatlar, aylık bazda en fazla artış gösteren ve en çok düşüş yaşayan ürünlerin yanı sıra, yıl boyunca tüketici harcamalarını da önemli ölçüde etkilmeye devam ediyor.