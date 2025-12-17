DOLAR
Arkut Dağı'nda yapay kar sistemiyle kayak sezonu 30 Nisan'a uzadı

Bolu Gerede'deki Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne kurulan yapay kar sistemiyle pistler korunacak ve sezon 30 Nisan'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:01
Bolu’nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezine kurulan yapay kar üretim sistemi, kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde de pistlerin açık kalmasını sağlayacak.

Sistem 15 Aralık'ta faaliyete geçti

15 Aralık tarihinde kullanıma giren sistem sayesinde kayak sezonu 30 Nisan tarihine kadar uzayacak.

Yetkili açıklaması

Merkezde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi.

