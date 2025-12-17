Arkut Dağı'nda yapay kar sistemiyle kayak sezonu 30 Nisan'a uzadı

Bolu’nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezine kurulan yapay kar üretim sistemi, kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde de pistlerin açık kalmasını sağlayacak.

Sistem 15 Aralık'ta faaliyete geçti

15 Aralık tarihinde kullanıma giren sistem sayesinde kayak sezonu 30 Nisan tarihine kadar uzayacak.

Yetkili açıklaması

Merkezde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN ARKUT DAĞI KAYAK MERKEZİ'NDE YAPAY KAR ÜRETİM SİSTEMİ KURULDU. KURULAN SİSTEM SAYESİNDE KAYAK SEZONU 30 NİSAN TARİHİNE KADAR UZAYACAK.