Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Bodrum'a Katkı Sağladı

Bodrum’a Gelen Aroya Kruvaziyeri Yoğun İlgi Görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Aroya kruvaziyeriyle dolup taştı. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, 1750 yolcu ile Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı.

İstanbul'dan gelen gemide, çoğunluğu Rus olan 1750 yolcu ve 1428 personel yer aldı. Gemi, yolcularını Bodrum’un güney sahillerinde misafir ediyor.

Yolcular Bodrum'u Keşfediyor

Gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüşe çıkan yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri boyunca keşif yaptı. Yukarıdaki çarşıda alışveriş yaparak Bodrum’un sunduğu yerel lezzetleri deneyimlediler.

Ayrıca, bazı turistler Bodrum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaret etme fırsatı buldular.

Gemi Gece Marmaris'e Hareket Edecek

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bodrum'dan ayrılması planlanan Aroya'nın bir sonraki durağı ise Marmaris ilçesi olacak. Bu dönüşüm, bölgenin turizmine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.