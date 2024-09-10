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Asansör Bakım Sektöründe Rekabet Soruşturması Başlatıldı

Türkiye'de bazı asansör bakım şirketlerine yönelik rekabet ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:26
Asansör Bakım Sektöründe Rekabet Soruşturması Başlatıldı

Rekabet Kurulu'ndan Yeni Soruşturma Hamlesi

Türkiye'de asansör bakım ve onarım sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketler, Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın odak noktası haline geldi. Bu süreç, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali iddialarına ilişkin bir ön araştırmanın sonucunda ortaya çıktı.

Soruşturma Kapsamında Hedef Alınan Şirketler

Rekabet Kurumu resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, ilgili teşebbüslerin asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarındaki faaliyetleri üzerinde detaylı bir inceleme yapılacağına dikkat çekti. Ön araştırmada elde edilen veriler değerlendirilerek, aşağıda belirtilen şirketler hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı:

  • Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd Şti,
  • Bor Asansör - Fatih Kirazcı,
  • Ferdi Özdoğan,
  • Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru,
  • Çağrı Asansör - Yunus Salcan,
  • Dmr Asansör - Kürşat Demir,
  • EÇ Asansör - Ergün Çıbuk,
  • Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd Şti,
  • Niğde Asansör - Ecevit Tapık,
  • Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül,
  • Strong Asansör - Kadir Arıkan,
  • Tyana Asansör İnşaat - Bülent Mert,
  • UGR Asansör - Uğur Soyöz,
  • Upas Asansör - Ethem Bereke,
  • 51 Asansör - Fuat Arslan.

Soruşturmanın Anlamı ve Sonuçları

Rekabet Kurulu, gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde, itham edilen şirketlerin söz konusu yasayı ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla bu adımı attı. Ancak, soruşturma açılmasının, ihlal yapıldığı ve yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediği de vurgulandı.

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