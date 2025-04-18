ASELSAN CEO'su Akyol'dan 'Çelik Kubbe' Projesine Vurgu

ASELSAN CEO'su Akyol'dan 'Çelik Kubbe' Açıklamaları

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, bu yıl daha fazla sayıda alt bileşen ve sistemi 'Çelik Kubbe' bileşenini envantere vereceklerini belirtti. Projenin başarıyla devam ettiğini ifade eden Akyol, savunma sanayisinde önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü moderatörlüğünde 'Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği' başlıklı panel gerçekleştirildi. Bu panelde, Akyol'un yanı sıra; Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı Osman Okyay ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez de görüşlerini paylaştı.

Ticaret ve Savunma Sanayisi Üzerine Yatırımlar

Akyol, dünyada geçen yıl sonu itibarıyla 25 trilyon dolarlık mal ticareti yapıldığını ve savunma sanayisinin bu denklemi daha da önemli hale getirdiğini belirtti. Yapılan yatırımların Türkiye'nin güçlü ordusunu ve savunma sanayisini oluşturma potansiyelini artırdığını vurguladı.

Büyüme Hedefleri ve İstihdam Artışı

Akyol, geçen yıl 6,5 milyar dolar yeni sözleşme imzalayarak toplam 14 milyar dolar 'backlog' hacmine ulaştıklarını, dolar bazında %18 büyüme ile dünyada en hızlı büyüyen 10'uncu savunma sanayi şirketi olduklarını aktardı. Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla yıllık 250 milyon dolar yatırım ve 1000 yakın ilave nitelikli istihdam hedefi benimsediklerini ifade etti.

Avrupa ile İşbirliği İmkanları

Akyol, Avrupa ile çeşitli ülkelerde işbirlikleri müzakerelerine başladıklarını ifade ederek, ASELSAN'ın bu yılki büyümesinin ihracat odaklı devam edeceğini, bu doğrultuda Avrupa ile işbirliklerinin hızlandırılacağını belirtti.

Türk Savunma Ürünlerine Talep Artışı

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, Türkiye'nin son 20 yılda geliştirdiği stratejik hamlelerin, Türk savunma ürünlerine olan iç ve dış talepleri artırdığını söyledi. Orta Doğu ve Avrupa'daki güvenlik kaygılarının Türkiye ve Türk şirketleri için büyük bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Öngörüler ve Vizyoner Yatırımlar

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yapmış olduğu yatırımlarla önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Son yıllarda yaşanan küresel krizlerin Türkiye'nin bu alandaki konumunu daha da öne çıkardığını dile getirdi.

Caydırıcılık ve Savunma Stratejileri

SASAD Başkanı Osman Okyay, ülkelerin savunma sanayisine yapılan yatırımların arkasındaki ana sebebin 'caydırıcılık' olduğunu belirterek, bu durumun son dönemde tanımının değiştiğini ve daha geniş bir alanı kapsadığını anlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü (solda) moderatörlüğünde "Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panel yapıldı. Panelde, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol (sol 2), Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan (ortada), Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay (sağ 2) ile Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez (sağda) görüşlerini paylaştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü (solda) moderatörlüğünde "Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panel yapıldı. Panelde, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol (sol 2), Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan (ortada), Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay (sağ 2) ile Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez (sağda) görüşlerini paylaştı.