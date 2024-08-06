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ASELSAN'dan 34.3 Milyon Dolarlık İhracat Hamlesi

ASELSAN, deniz platformları için 34,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:42
ASELSAN'dan 34.3 Milyon Dolarlık İhracat Hamlesi

ASELSAN, Yeni İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

ASELSAN, uluslararası pazarda önemli bir adım atarak toplamda 34,3 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmeleri imzaladı. Şirketin bu hamlesi, deniz platformlarına yönelik faydalı yükler içeren projeleri kapsıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Açıklaması

Şirket, imzalanan sözleşmelerle ilgili açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 milyon ABD doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, ASELSAN’ın global pazardaki etkinliğini artırma ve teknik kabiliyetlerini hastağa geçirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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