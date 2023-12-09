Asgari ücret üstü maaş alanlar eyvah diyecek! Kimse bu kararı beklemiyordu

Eğer asgari ücretten 1 TL bile fazla alıyorsanız bu haber sizi etkiliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Asgari ücret üstü maaş alanlar eyvah diyecek! Kimse bu kararı beklemiyordu
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Yeni asgari ücret kararı milyonları şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET KARARI ŞAŞIRTTI

11 Aralık tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmelerine başlayacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç vergi dilimlerinin düzenlenmesi ile ilgili yeni kararlar alınması gerektiğini vurguladı. Edinilen bilgilere göre vergi dilimlerinin daha önce asgari ücrete bağlı olduğunu, şu an asgari ücretliden vergi alınmasa bile birçok çalışan kişiden bu dilim üstünde vergi aldıklarını ve vatandaşın zararlı çıktığını belirttiler. Şekib Avdagiç konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'İstanbul'da fiili şekilde asgari ücretli çalışan yok, böyle bir rakam yok.

vergi düzenlemeleriyle ilgili yeni kararalr 

İstanbul'da asgari ücret, fiili asgari ücretin yüzde 30, yüzde 40 üstünde. Ama asgari ücretten 1 TL bile fazla alanlar otomatik şekilde Temmuz ayı itibariyle ikinci vergi dilimine giriyor. Durum böyle olunca yüzde 20 vergi diliminde oldukları için gelir düşüyor. Asgari ücretlinin birinci vergi dilimiyle bütün seneyi kapatması gerekiyor. Mesela Aralık ayında 100 bin TL brüt ücret alan kişinin eline 56 bin TL para geçiyor. İş veren bunun üstüne 18 bin TL daha ödeme yapıyor. İş verenin cebinden çıkan 118 bin TL'nin sadece 56 bin TL'si çalışana veriliyor. Birinci vergi diliminin asgari ücrete bağlanması gerekiyor. SGK üst limitinin asgari ücretle çarpan şekilde belirlenmesi bırakılıp enflasyon oranında belirlenmesi gerekiyor. Bu şekilde kayıt dışı olanları ödüllendiriyor sistem. Kayıtlı çalışanlar ve iş verenler cezalanıyor bu uygulamayla. SGK üst limitinin de düzenlenmesi gerekiyor.' 

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