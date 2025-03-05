ASKON'dan Gazze'ye Destek: 2. Hayır Müzayedesi 7 Mart'ta

ASKON, Gazze'ye bağışlamak amacıyla '2. Hayır Müzayedesi' düzenliyor. Etkinlik, 7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:04
ASKON'dan Gazze'ye Destek: 2. Hayır Müzayedesi 7 Mart'ta

Gazze İçin Bir El Daha

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Gazze'deki kardeşlerine destek olmak için Deniz Feneri Derneği ile birlikte 2. Hayır Müzayedesi düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, müzayede 7 Mart Cuma günü 22.00 ile 02.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm hayırseverler, etkinliğe katılmaya davet edildi.

Önemli Mesajlar ve Davet

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Gazze'deki trajik duruma dikkat çekerek, "İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyoruz. Bu durumda naçizane Gazzeli kardeşlerimiz için yapabileceklerimize bir yenisini daha ekleyelim dedik." ifadelerini kullandı.

Aydın, müzayedenin detaylarını şu şekilde paylaştı: "Hayırsever vatandaşlarımız, Ömür Akkor yönetiminde kıymetli İslami sanat eserlerinin açık artırmaya çıkarılacağı müzayedeye fiziki olarak ASKON Genel Merkezinden katılabilecekleri gibi, App Store ve Google Play üzerinden indirebilecekleri Bidsee uygulaması aracılığıyla online olarak da destek verebilirler."

Aydın, tüm hayırsever vatandaşları bu önemli etkinliğe katılmaya teşvik ederek, mübarek ramazan ayını kutladı.

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