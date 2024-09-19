ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın Malatya Açıklamaları

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’dan Ekonomi Vurgusu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Malatya’da gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, ülkedeki ekonomik durumu değerlendirdi.

2024 Yılı Ekonomik Hedefleri

Aydın, 2024 yılının sadece Türkiye için değil, dünya genelinde ekonomik daralmaların görüldüğü bir dönem olacağını belirtti. Amerika ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

İhracatta Rekor ve Büyüme Beklentisi

Aydın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Asya ve Körfez bölgesindeki zorluklara rağmen, 2024 yılı Ağustos ayını %2,4'lük bir ihracat artışıyla kapattığını söyledi. Son 12 ayda 262 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, yıl sonu hedeflerinin %4'lük bir büyüme beklentisi olduğunu belirtti.

İstihdam ve İşsizlik Rakamları

Orhan Aydın, Türkiye’de son 12 ayda 1.1 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu ve işsizlik oranının %8,8 seviyesine düştüğünü açıkladı. Enflasyonla mücadelede devletin ve iş dünyasının birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Belirsizlikler ve Gelecek Hedefleri

Aydın, "Bu pahalılık ve belirsizlik ortamına rağmen büyümeye devam ediyoruz. En önemli sorun, iş dünyası için bilinmezliktir. Ancak, gelecekteki hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için Anadolu Aslanlarının daha fazla gayret göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulun Onur Konuklarına Plaket Takdimi

Genel kurul toplantısında Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gibi isimlere plaket verildi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Malatya Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.