ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, üretim ve istihdam sağlayan firmaları riske atacak her türlü eylem ve boykottan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti: "Üretim ve istihdamın devamlılığı ekonomik bağımsızlığın temel şartlarındandır. Üretim, istihdam sağlayan firmalarımız için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalıyız."

Ardıç, içinde bulunulan zorlu sürecin, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek itirak anlayışı ile aşılacağına dair inancının tam olduğunu belirtti.