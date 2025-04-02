DOLAR
37,92 -0,05%
EURO
40,87 -0,02%
ALTIN
3.821,74 -0,52%
BITCOIN
3.227.611,01 0,23%

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ekonomik boykot çağrılarına karşı çıkarak, üretim ve istihdam sağlayan firmaların korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 02:19
ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, üretim ve istihdam sağlayan firmaları riske atacak her türlü eylem ve boykottan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti: "Üretim ve istihdamın devamlılığı ekonomik bağımsızlığın temel şartlarındandır. Üretim, istihdam sağlayan firmalarımız için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalıyız."

Ardıç, içinde bulunulan zorlu sürecin, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek itirak anlayışı ile aşılacağına dair inancının tam olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigorta Sektöründe Çalışan Sayısı 27 Bin 540'a Ulaştı
2
Microsoft, Skype’ı Mayıs'ta Kaldırıyor ve Teams'e Geçiş Yapıyor
3
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt
4
ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı
5
TESKOMB Başkanı'ndan Ekonomik Boykot Çağrısına Sert Tepki
6
Gürsel Baran'dan Ekonomik Boykot Çağrılarına Sert Tepki
7
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!