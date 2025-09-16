Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif: Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi Piyasaları Harekete Geçirdi

Fed'in faiz indirimi beklentileriyle Asya borsaları Çin hariç alış ağırlıklı seyrederken, ekonomik veriler Çin piyasalarını yatay bıraktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:38
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyretti

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle risk iştahı yüksek kaldı. Açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller ise Çin piyasalarında yatay bir görünüm oluşturdu.

Küresel odağı Fed toplantısı ve Jerome Powell'a çevrildi

Küresel piyasalarda gözler, Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor ve yıl sonuna kadar ayrıca iki faiz indirimi daha bekleniyor.

Yerel performans ve endeks verileri

Asya genelinde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.055,38 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi 3.448,09 puanla rekor seviyeleri gördü.

Analistler, dün açıklanan makro ekonomik verilerin ardından Çin ekonomisine ilişkin endişelerin arttığını ve bunun Çin borsasına yansıdığını belirtiyor. Ayrıca, ABD-Çin görüşmesinin yatırımcılar üzerinde temkinli bir duruş yarattığı kaydedildi.

Kapanışa yakın veriler ise şu şekilde: Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 44.945 puan seviyesinde, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 3.447 puan seviyesinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.860 puan düzeyinde seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.496 puan'dan, Hindistan'da ise Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.119 puan seviyesinde işlem görüyor.

