Asya Borsaları Pozitif, Hindistan'ta Düşüş

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin devam eden belirsizlikler, yatırımcıların odağında kalmaya devam etmekte.

ABD ve Çin Arasındaki İlişkiler

ABD'nin Çin’e uygulayacağı ticaret politikaları doğrultusunda, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulundu. Vang, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği %10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkilerde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Ayrıca, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların tek taraflı kararlarla çözülemeyeceğine dikkat çekti.

Alibaba'nın Finansal Başarısı

Çinli teknoloji firması Alibaba Group, 2024’ün son çeyreğinde net karını 48,94 milyar yuan (6,72 milyar dolar) olarak açıklayarak, beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarıyla %13’ün üzerinde değer kazandı.

Japonya'daki Ekonomik Veriler

Japonya'da Ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %4 artış göstererek beklentilere paralel bir seyir izledi. Bu durum, güçlenen enflasyonun parasal sıkılaşma sürecini tetikleyebileceğine işaret ediyor. Ayrıca, şubat ayı İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9 seviyesinde kalarak, imalat aktivitesinin zayıflığına dikkat çekti.

Nissan ve Tesla Gelişmeleri

Uluslararası basında, Nissan'ın Honda'nın 58 milyar dolarlık birleşme teklifini reddetmesinin ardından Tesla'nın bu şirkete yatırım yapmayı düşündüğü haberi öne çıktı. Tesla'nın, Nissan'ın ABD'deki fabrikalarını satın almayı planladığı bildirildi.

Borsa Endeksleri

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya’da Nikkei 225 endeksi %0,3 yükselerek 38.784 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yatay bir seyirle 2.654 puanda kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %3,3 artışla 23.327 puandan, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,7 değer kazanarak 3.375 puandan işlem görmekte. Hindistan’da ise Sensex endeksi %0,5 azalışla 75.353 puanda seyrediyor.