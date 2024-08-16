Asya Borsalarında Alım Trendleri, Çin Hariç

Asya Borsalarındaki Yükseliş Trendleri

Asya pay piyasaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç genel olarak olumlu bir ilerleme kaydediyor. Bunun temel nedeni, küresel borsa endekslerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomik verilerin resesyon kaygılarını azalttığı yönündeki yorumlar.

PBoC'nin Yeni Politikası

Çin Merkez Bankası (PBoC), yeni bir kademeli finansal politika geliştirmeyi planladığını açıkladı. PBoC Başkanı Pan Gongsheng, bu politikaların mali ve endüstriyel alanlarda, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimde destek sağlaması amacıyla oluşturulacağını belirtti.

Döviz Kurları ve Piyasa Etkisi

Öte yandan, dolar/yen paritesinin dünü 149,3 seviyesini görerek tamamlamasının ardından bu sabah 148,9 seviyelerinde dengelendiği görülüyor. Analistler, kurdaki bu dalgalanmanın Japonya'nın pay piyasalarında olumlu bir etki yarattığını ifade ediyor.

Endekslerdeki Değişimler

Son gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %3,64 artışla 38.062 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %2 değer kazancı ile 2.697 puanda. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise %1,9 artış ile 17.430 puanda işlem görüyor. Bu arada, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1 düşüşle 2.875 puana gerileyerek zayıf bir performans sergilerken, Hindistan'da Sensex endeksi %1 artış ile 79.870 puanda devam ediyor.