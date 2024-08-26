Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Haftanın İlk Günü

Asya pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Küresel borsa ortamı, yoğun makroekonomik veri takviminin etkisiyle temkinli bir başlangıç yaptı. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bu ay politika faizini sabit tutması dikkat çekiyor.

Çin Merkez Bankası'nın Hamleleri

PBoC, temmuzdaki 20 baz puanlık indirim sonrasında bu ay faiz oranlarını değiştirmedi. Bunun yanında, 300 milyar yuan (yaklaşık 42,2 milyar dolar) nakit akışı sağlamak amacıyla Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) üzerinden piyasaya yüzde 2,3 faizle fon sağladı. Ancak, 15 Ağustos'ta vadesi dolan 401 milyar yuan kredi nedeniyle, bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı yaşandı.

Borsa Endeksleri Ne Durumda?

Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,66 azalarak 38.110 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise %0,1 değer kaybederek 143,8 seviyesine indi.

Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 düşüşle 2.698 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1 artışla 17.790 puanda işlem görüyor. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.854 ve Hindistan'da Sensex endeksi %0,7 artışla 81.680 puanda faaliyet gösteriyor.