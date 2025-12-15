Öksüt Madencilik 2025'te 14 Uluslararası Ödül Kazandı

Öksüt Madencilik 2025'te 14 Uluslararası Ödülle Öne Çıktı

Öksüt Madencilik, Kayseri Develi'de yürüttüğü sosyal etki programlarıyla 2025 yılında Globee, Stevie, Titan ve Globee Impact başta olmak üzere dört uluslararası ödül platformunda toplam 14 ödül kazanarak küresel alanda takdir topladı.

Projelerin kapsamı ve ölçülebilir etkileri

Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, ödüllerde etkili olan en önemli unsurlar bölgedeki sosyal değişimi somutlaştıran uygulamalar oldu. 13 bin öğrenciyi kapsayan eğitim çalışmaları, 81 okulda yapılan altyapı güçlendirmeleri, 2 bin 400 dezavantajlı öğrenciye sağlanan ek destek ve 190 öğrencinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmesine katkı buna örnek gösterildi.

Ayrıca kız çocuklarının STEM alanlarına yönelimini artıran modeller, Silaj Paketleme ve Flake Yem tesisleriyle toplamda 5 bin 500'ü aşkın çiftçiye sunulan üretim ve verimlilik desteği, kırsal gelirlerde gözlenen artış ve kadın üreticilerin ekonomik güçlenmesi uluslararası jürilerce sürdürülebilir ve ölçülebilir etki oluşturan uygulamalar olarak değerlendirildi.

Öne çıkan ödüller ve projeler

Globee Awards for Business'ta Öksüt Madencilik üç ayrı projeyle altın ödül aldı. Toplumsal İyi Oluş Bütüncül Modeli, eğitim, kadın güçlendirme, gençlik, kapsayıcılık ve tarım projelerini tek bir sosyal etki stratejisinde birleştiren kapsamıyla birincilik elde etti. Şirket, aynı platformda Enerji, Temiz Teknoloji ve Çevresel Başarı ile Sürdürülebilirlik Başarısı kategorilerinde de altın ödül kazandı.

Stevie Awards for Women in Business'te Akademik Başarı, Mesleki Eğitim, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi iki ödül kazanırken, IDEA yaklaşımı, International Women in Mining Silver üyeliği ve kadın üretici kooperatifleriyle desteklenen kapsayıcı model şirketin bugüne kadar toplam 11 uluslararası ödül elde etmesine katkı sağladı.

Tarım, kapsayıcılık ve yerel hizmetler

Flake Yem Tesisi, Titan Business Awards'ta Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi ve Tarım kategorilerinde Platinum Winner seçildi. Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ise toplumsal kapsayıcılık alanındaki etkisiyle Gold Winner oldu; merkezde yaklaşık 60 bireye 56 kişilik uzman kadro hizmet veriyor.

Gacer Kafe ve Kadın Üreticiler Kooperatifi ile şirket, Globee Impact Awards'ta Kadın Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde altın ödül aldı.

Ulusal takdirler ve son ödül

Öksüt, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde Develi'de çocukların eğitim ve gelişimini destekleyen Akademik Başarı, Kariyer Planlama, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi ile "Geleceğin İş Yaşamında Sürdürülebilir Değer Oluşturmak" kategorilerinde finalist oldu. Şirket, 8-9 Aralık 2025'te gerçekleştirilen törende ise "Yılın Uluslararası Başarı, Gurur ve Çevreci Madencilikte Toplumsal Değer" ödülüne layık görüldü.

Yönetimden değerlendirme

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, "Kazandığımız ödüller başarıdan öte, bu yaklaşımın küresel teyidi niteliğinde" diyerek şirketin madenciliği toplumla değer üreten bir modele dönüştürme hedefini vurguladı. Özkayhan sözlerine şöyle devam etti: "Develi’de bir kız çocuğunun kütüphaneye kavuşması, bir kadının kooperatifte üreterek özgürleşmesi ve ‘Ben de varım’ demesi, bir gencin spor kulübünde hayaller kurması. Bunlar bizim için aldığımız tüm ödüllerden daha kıymetli."

Sonuç: Öksüt Madencilik'in 2025'teki uluslararası başarısı, şirketin eğitim, kadın güçlendirme, gençlik gelişimi ve sürdürülebilir tarım alanlarında somut, ölçülebilir etki yaratan projelerinin küresel platformlarda kabul gördüğünü gösteriyor.

