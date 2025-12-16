Mersin Anamur'da Kış Çilek Hasadı: Bahçede Kilosu 130 TL

Mersin Anamur'da kış çilek hasadı devam ediyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, kış mevsiminde ılıman geçen iklim koşulları sayesinde çilek üretimi sürüyor. Muz üretiminin yaygın olduğu ilçede, birçok noktada üreticiler çilek de yetiştiriyor.

Güleç Mahallesi'nde üretim ve hasat

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi'nde çilek, yöre sakinleri için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Kış aylarında bahçelerde özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda fideler yetiştiriliyor ve fidelerin üzerleri daha sonra açılarak açıkta hasat yapılıyor. Bu yöntemle kış koşullarına rağmen üretim devam ediyor.

Üretici maliyeti ve pazar fiyatları

10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Rasim Uktar, üreticilerin karşılığını almakta zorlandığını vurguluyor. Uktar, çileğin doğal aromasının çok iyi olduğunu belirterek üreticiler için iyi bir gelecek istediğini ifade etti.

Uktar, çilek maliyetine ilişkin şu bilgiyi verdi: 'Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor.'

Ulusal ölçekte Türkiye'de üretilen 650 bin ton çileğin yaklaşık 260 bin tonu Mersin genelinde elde ediliyor. Bölgedeki çilekler bahçede 100 ile 130 lira arasında alıcı bulurken, pazar ve market raflarında fiyatlar 250 ile 300 TL bandına yükseliyor.

Üreticiler, yüksek üretim maliyetleri ile tüketici fiyatları arasındaki farkın daralmasına yönelik çözüm arayışını sürdürüyor.

